Бойцы СВО поздравили жительниц Самарской области с 8 Марта

Самарские бойцы сделали необычную открытку в честь женского праздника Фото: скриншот с видео

Военнослужащие, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, поздравили жительниц Самарской области с 8 Марта. Бойцы записали для женщин несколько видео с передовой. Роликами в своем телеграм-канале поделилась супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина — Екатерина.

— Дорогие девушки, поздравляем вас с Международным женским днем! Хотелось бы вам пожелать в этот нелегкий час терпения. Мы тоже по вам очень сильно скучаем. Любим вас. Мы тоже хотим домой. Как победим — так сразу вернемся, — обратился к представительницам прекрасного пола один из бойцов.

Многие военнослужащие записали ролики для своих матерей. Бойцы признались, что очень скучают по ним и любят. Они пожелали родным крепкого здоровья и терпения, а также попросили обязательно дождаться их возвращения домой с победой.

Еще одни самарские ребята проявили креатив — сделали для дам открытку своими руками. В ход пошли картонка и автоматы.

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