Выставка «Внимание, дети» откроется в галерее «Виктория» в Самаре 9 марта 2023

Выставка будет работать в Самаре в течение трех дней / Фото: vk.com/vicgallery

В четверг, 9 марта 2023 года, в Самаре откроется поп-ап выставка «Внимание, дети!» (0+), которая представляет собой быстровозводимую и быстроразбираемую экспозицию. Она будет работать в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2, первый этаж).

Самарцы узнают, что и зачем рисуют дети, а также какое место занимают белый лист и набор акварели в мире, где детей уже привыкли учить и развлекать с помощью гаджетов. На выставке будут представлены работы, созданные учениками нескольких школ искусств. Куратором проекта выступит самарский художник и педагог Иван Ключников.

- Мы приглашаем стать не только зрителями, но и участниками дискуссии о роли искусства в детском образовании. Для этого мы создали особый формат «открытого монтажа» - 9 марта любой сможет прийти и понаблюдать в реальном времени за созданием выставки из сотен детских рисунков, - отметили представители галереи.

В день открытия выставка будет работать с 18:00 до 21:00. Экспозиция будет доступна для посещения с 10 до 12 марта 2023 года (с 11:00 до 19:00). Вход свободный.

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