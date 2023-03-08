Расписание электропоезда Сызрань — Самара изменится с 11 марта 2023 года

"Ласточка" будет курсировать по измененному графику в выходные дни / Фото: vk.com/clubsppk

В Самарской области изменят расписание движения скоростной электрички «Ласточка». Корректировки затронут утренний электропоезд из Сызрани в Самару. Они начнут действовать с субботы, 11 марта 2023 года.

– С 11 марта электропоезд «Ласточка» № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.13) – Самара (приб. 11.04) по выходным дням будет курсировать по измененному расписанию. Отправление из Сызрани будет в 9:22, прибытие в Самару в 11:13, – говорится в сообщении на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Напомним, в пути «Ласточка» делает несколько остановок. Она забирает пассажиров на станциях Октябрьск, Обшаровка, Безенчук, Чапаевск и Липяги. На каждой из них остановка длится не больше минуты. Таким образом, расстояние от Сызрани до Самары электропоезд преодолевает за 1 час 51 минуту.

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