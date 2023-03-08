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НовостиПроисшествия8 марта 2023 17:56

Молодая женщина пострадала из-за хлопка газа в квартире под Самарой 8 марта 2023 года

ЧП произошло в поселке городского типа Усть-Кинельский
Анастасия ФИЛАТОВА
В МЧС прокомментировали хлопок газа в одном из МКД в Самарской области

В МЧС прокомментировали хлопок газа в одном из МКД в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 8 марта 2023 года, пожарно-спасательным подразделениям поступил срочный вызов на улицу Селекционную, 2 в пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель. В одной из квартир трехэтажки произошел хлопок газа.

— Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 18:13. По прибытии установлено, что в квартире на кухне произошел хлопок газовоздушной смеси. Обошлось без последующего горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося пострадал один человек — 29-летняя женщина. Причина происшествия пока неизвестна. Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства ЧП. На место выезжали 27 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России один человек и одна спецмашина.

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