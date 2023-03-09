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НовостиОбщество9 марта 2023 4:39

В Самаре половина родителей выступают против запрета видеосъемки на уроках

По мнению родителей, эта мера поможет детям не отвлекаться от учебного процесса
Ирина СИНЕГУБОВА
Среди учителей уровень поддержки законопроекта значительно выше.

Среди учителей уровень поддержки законопроекта значительно выше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, запрет фото- и видеосъемки на уроках, который предлагают в Госдуме, одобряют 50% родителей школьников и 83% учителей.

По мнению родителей, эта мера поможет детям не отвлекаться от учебного процесса. Против введения запрета выступает каждый четвертый родитель. Они считают, что при необходимости на видеозапись могут попасть действия учителей, нарушающие закон, и она может помочь привлечь к ответственности педагогов.

Например, могут быть ситуации оскорбления учеников или применения физической силы. Среди учителей уровень поддержки законопроекта значительно выше. По их мнению, фото- и видеосъемка на уроках отвлекают и детей, и учителя. Только 15% опрошенных выступили против ограничений.

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