Самарца будут судить за оплату алкоголя и сигарет чужой банковской картой

Материальный ущерб мужчина возместил в ходе предварительного следствия полностью. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самары предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты 41-летней жительницы Новокуйбышевска.

— Накануне пропажи женщина заходила в торговый центр на пр. Победы в Новокуйбышевске. Пропажу карты она обнаружила только на следующий день, когда списалось 6 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Судя по выпискам, банковской картой расплачивались в торговых точках Новокуйбышевска и Самары, а также в ночном клубе. Вором оказался ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежа и разбоя 44-летний житель Самары.

Выяснилось, что он нашел чужую карту возле торгового центра в Новокуйбышевске. После этого расплачивался ею за алкоголь, табак и посещение бара. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для. Материальный ущерб мужчина возместил в ходе предварительного следствия полностью.

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