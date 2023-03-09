Самарца будут судить за оплату алкоголя и сигарет чужой банковской картой

Материальный ущерб мужчина возместил в ходе предварительного следствия полностью.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Житель Самары предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты 41-летней жительницы Новокуйбышевска.
— Накануне пропажи женщина заходила в торговый центр на пр. Победы в Новокуйбышевске. Пропажу карты она обнаружила только на следующий день, когда списалось 6 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Судя по выпискам, банковской картой расплачивались в торговых точках Новокуйбышевска и Самары, а также в ночном клубе. Вором оказался ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежа и разбоя 44-летний житель Самары.
Выяснилось, что он нашел чужую карту возле торгового центра в Новокуйбышевске. После этого расплачивался ею за алкоголь, табак и посещение бара. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для. Материальный ущерб мужчина возместил в ходе предварительного следствия полностью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.