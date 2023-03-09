В Самаре на содержание муниципальных кладбищ выделят более 43 млн рублей

Победитель должен определиться после 30 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент финансов администрации Самары. В дополнительной информации указано МКУ Самары «Ритуал». На необходимые услуги готовы выделить более 43 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 43 499 951 рублей.

Объявление было размещено 6 марта, окончание подачи заявок запланировано на 22 марта, а победителя выберут после 30 марта. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта до 30 декабря 2024 года.

В обязанности входит приведение мест захоронения в надлежащее состояние, а том числе покос травы, расчистку от кустарника, снос деревьев, сбор мусора, уборку снега.

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