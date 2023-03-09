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НовостиОбщество9 марта 2023 5:45

В Самаре на содержание муниципальных кладбищ выделят более 43 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнять условия контракта до 30 декабря 2024 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Победитель должен определиться после 30 марта.

Победитель должен определиться после 30 марта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет департамент финансов администрации Самары. В дополнительной информации указано МКУ Самары «Ритуал». На необходимые услуги готовы выделить более 43 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 43 499 951 рублей.

Объявление было размещено 6 марта, окончание подачи заявок запланировано на 22 марта, а победителя выберут после 30 марта. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта до 30 декабря 2024 года.

В обязанности входит приведение мест захоронения в надлежащее состояние, а том числе покос травы, расчистку от кустарника, снос деревьев, сбор мусора, уборку снега.

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