В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медучреждениям

Их общая протяженность составляет более 175 км. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области отремонтируют 24 участка автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, в рамках нацпроекта. Их общая протяженность составляет более 175 км.

— К нормативу приведут участок трассы «Самара — Бугуруслан» — Кинель — Черкассы (км 0+000 – км 4+592) и автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, — сообщили в правительстве Самарской области.

Мост соединяет две части села, на одной из которых находится Центральная районная больница, обслуживающая около 45 тысяч жителей. А в Самаре обновят 9 км Московского шоссе, от проспекта Кирова подъезда к Самаре от М-5 «Урал», который ведет к больнице им. Середавина.

Ежегодно пациентами медучреждения становятся свыше 60 тысяч человек. В Тольятти к нормативу приведут ул. Маршала Жукова от Спортивной до Фрунзе, где расположен целый ряд лечебных учреждений.

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