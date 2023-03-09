В Тольятти мужчина угрожал убить продавца магазина из-за пачки сигарет

Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали дебошира, который устроил переполох в магазине на проспекте Степана Разина. Мужчина был готов убить продавца из-за пачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Все случилось поздней ночью. Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя Автозаводской район, услышал звуки разбивающегося стекла. Они исходили из находящегося неподалеку магазина. Правоохранители отправились на место и обнаружили там продавщицу и мужчину с металлической трубой в руке.

Как выяснилось, тольяттинец зашел в магазин за пачкой сигарет. Платить он не собирался. Когда женщина отказалась бесплатно выдавать ему товар, мужчина разъярился и достал металлическую трубу. Он разбил окно и стал угрожать продавцу убийством.

Росгвардейцы задержали буйного жителя Тольятти и передали коллегам из полиции. Нарушителем спокойствия оказался 43-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

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