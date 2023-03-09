Судебные приставы отправили больного туберкулезом на принудительное лечение в Самаре

Самарец решил скрыться от судебных приставов. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы отправили больного активной формой туберкулеза на принудительное лечение на 6 месяцев. Житель областного центра уклонялся от обязательного лечения.

— Мужчина нарушал санитарно-противоэпидемический режим и создавал территориальный очаг опасной инфекции. Суд решил отправить мужчину на принудительную госпитализацию в стационар, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако вместо того, чтобы отправиться на лечение, самарец решил скрыться от судебных приставов. В отношении него завели разыскное дело.

В ходе розыска сотрудники службы установили, что должник запланировал визит в МФЦ. В назначенное время у входа в здание его встретили судебные приставы, которые и сопроводили мужчину в медицинское учреждение.

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