В Самаре доверчивая женщина подарила голосу из трубки более 2 млн рублей

Женщина оформила заем, чтобы погасить якобы взятый ранее на ее имя кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары попалась на удочку мошенников. Представитель одного из ООО подарила аферистам более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в один из дней 50-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил свою помощь по аннулированию кредита, который кто-то якобы взял на ее имя. Чтобы деньги не ушли на счет мошенников, собеседник посоветовал самарчанке самой оформить заем и перевести средства на указанную им карту. Он заверил, что в дальнейшем деньги вернутся обратно банку и кредит будет погашен.

Женщина поверила голосу в трубке и перевела более 2 млн рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Жительница Самары поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают оформить кредит и перевести деньги на другой счет. Так делают только мошенники.

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