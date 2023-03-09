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НовостиОбщество9 марта 2023 8:07

В Самаре взяли под охрану дом Бабердина и дом Панафидина в Самарском районе

Предметом охраны являются сами здания и их архитектурные особенности
Ирина СИНЕГУБОВА
Менять внешний облик построек нельзя. Фото: cultnaslediesamregion.ru

Менять внешний облик построек нельзя. Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре утвердили предмет охраны объектов культурного наследия дома Бабердина и дома Панафидина, расположенных в Самарском районе. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства 2 марта.

Первое здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Чапаевской, 91-93 (литеры А, А1, А2), а второе – на улице Фрунзе, 127. Предметом охраны являются сами здания и их архитектурные особенности.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

Собственники этих домов должны будут поддерживать их в надлежащем состоянии, при необходимости проводить ремонт. Менять внешний облик построек нельзя.

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