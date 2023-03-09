В Самарской области инспекторы ДПС нашли наркотик в вязанной шапке мужчины

Мужчина приобрел наркотик через интернет для личного употребления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске у 31-летнего местного жителя в вязанной шапке обнаружили наркотики. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

— В марте этого года на улице Морквашинской инспекторы ДПС остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Мужчина начала нервничать, и его решили досмотреть, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В вязаной шапке, которая находилась у него в кармане куртки, нашли фрагмент термоусадочной трубки красного цвета с веществом в виде порошка и кристаллов. Исследование показало, что это мефедрон.

Масса наркотика составила 0,720 грамм, что относится к значительному размеру. По словам жителя Жигулевска, он приобрел наркотик через интернет для личного употребления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина находится под подпиской о невыезде.

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