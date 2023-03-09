Сбер выплатит дивиденды по итогам 2022 года

В банке подсчитали: дивиденды можно выплатить. Фото: https://ru.freepik.com/author/stefamerpik.

Банк поделился отчетностью за прошедший год и комментариями к ней. Достигнутый запас прочности позволяет организации вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

- В результате предпринятых мер банк завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, - отмечается в комментарии главы кредитной организации Германа Грефа.

Из других данных отчета: средства населения за 2022 год увеличились на 5,9% и конец 2022 года достигли 18,499 трлн рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 14,6% - до 11,377 трлн.

В прошлом году годовое собрание акционеров банка приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.