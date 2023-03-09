У бизнеса появилась новая альтернатива иностранным операционным системам

Новое отечественное ПО может подойти для разных видов бизнеса. Фото: https://ru.freepik.com/author/arthurhidden.

Альтернативу иностранным операционным системам на базе ядра Linux — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящих в единый реестр российского ПО Минцифры, разработала компания «МегаФон».

Функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

- После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, — говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям оператора связи.

Теперь бесшовный переход на виртуальные операционные системы доступен как коммерческим компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии Центрального банка России, так и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО