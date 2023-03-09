Самара вошла в рейтинг самых популярных авианаправлений на весну

Зафиксирован рост количества поездок в страны Европы и страны дальнего зарубежья. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Исследование сервиса путешествий Туту показало, куда запланировано больше всего перелетов на весну. Самара вошла в рейтинг самых популярных авианаправлений.

Так, перелет из Москвы в Самару расположился на 15 строчке рейтинга. По подсчетам сервиса, стоимость среднего чека туда-обратно составляет 5924 рубля.

Больше всего поездок (82,4%) запланировано по России. Самыми популярными стали перелеты из Москвы в Сочи (12,6 тысяч рублей), Минеральные Воды (13,8 тысяч рублей), Калининград (9,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (5,1 тысяча рублей).

Для зарубежных перелетов выбирают чаще всего Узбекистан, Азербайджан и Турцию. Также зафиксирован рост количества поездок в страны Европы и страны дальнего зарубежья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.