Холодную воду отключат в домах исторического центра Самары в ночь на 10 марта 2023 года

Холодной воды в домах самарцев не будет с 22 до 10 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ряда домов в исторической части Самары на несколько часов останутся без холодной воды. Ограничение затронет здания, расположенные на улицах Галактионовской, Красноармейской и Самарской.

- В ночь на 10 марта 2023 года запланированы работы на сетях ХВС. Они связаны со строительством новой станции метро. Специалисты сделают переврезку линии диаметром 150 мм. Для этого придется на короткое время отключить холодную воду, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

ХВС не будет с 22:00 четверга, 9 марта 2023 года, до 10:00 пятницы, 10 марта 2023 года. Подачу ресурса ограничат по следующим адресам: ул. Галактионовская, 73-97 (исключение дома №№ 85, 87, 89) и 74-100 (исключение - №№ 76, 98); ул. Красноармейская, 23, 27, 29, 33, 41а, 41, 41б, 43, 43а, 45; ул. Самарская, 110, 114, 128, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 173, 175, 175а, 177-187, 191-197.

Жителям этих домов советуют заранее запастись водой. На время отключения предоставят бойлеры с питьевой водой. Они будут стоять на улице Галактионовской, 100 и на улице Самарской, 130.

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