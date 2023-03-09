В Самаре число соискателей, желающих работать удаленно, увеличилось на 135%

Многие самарцы хотели бы перейти на удаленный формат работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре все больше местных жителей хотели бы работать из дома. Количество желающих перейти на «удаленку» увеличилось на 135%.

По информации «Авито Работа», интерес соискателей к возможности работать продолжает расти. Многие сотрудники перешли на удаленный формат работы еще в период пандемии. Несмотря на отмену ограничений, «удаленка» не потеряла своей популярности. Эксперты отмечают, что такой формат работы позволяет жителям устроиться в желанную компанию, независимо от ее расположения.

Чаще всего соискатели ищут удаленную работу в сфере ИТ, интернета, телекома, маркетинга, рекламы. Аналитики подчеркивают, что на вакансии с удаленным форматом приходятся более 20% откликов.

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