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НовостиОбщество9 марта 2023 11:26

Девушки Самары исполнили любимые песни в ТРК «Космопорт» под аранжировку оркестра 8 Марта

Уникальное мероприятие прошло в центральном атриуме торгового комплекса
Илона МАЙСКАЯ
Фото предоставлено ТРК "Космопорт"

Фото предоставлено ТРК "Космопорт"

В среду, 8 марта 2023 года, в Самаре в ТРК «Космопорт» открылась площадка караоке под аранжировку оркестра. В честь Международного женского дня каждый посетитель торгового комплекса смог исполнить любимые композиции вместе с музыкантами.

В этот день центральный атриум ТРК превратился в концертную площадку, где каждая женщина смогла почувствовать себя особенной гостьей. Вся музыка была посвящена любви к представительницам прекрасного пола. В торговом комплексе прозвучали всем знакомые хиты групп «Руки Вверх!», «Звери», «Ленинград» и певца Эда Ширана. Некоторые гостьи не только пели, но и танцевали.

Мероприятие собрало сотни посетительниц от мала до велика. Каждая из которых в финале концерта получила розу. Больше фото с праздника здесь.

Чтобы узнавать первыми о мероприятиях в «Космопорте», подписывайтесь на соцсети торгового комплекса.

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