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НовостиОбщество9 марта 2023 10:50

В Самаре деловые женщины рассказали об основных трудностях в карьере

Многие испытывают вину из-за своих амбиций
Алена ПРОВКИНА
Женщины рассказали о проблемах в работе

Женщины рассказали о проблемах в работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жительницы рассказали, с какими трудностями сталкиваются в карьере. Многие женщины переживают из-за своих амбиций.

По данным исследования бизнес-клуба «Атланты», 65% респондентов переживают из-за амбиций. 36% женщин признают, что сталкиваются с проблемами при обсуждении повышения, 34% испытывают трудность при поиске бизнес-партнера. Горожанки отмечают, что чаще мужчин встречаются с препятствиями именно из-за гендерной принадлежности. Об этом заявляют представительницы ритейла, финансовых и юридических услуг, а также производства.

При том, самарчанки признаются, что зачастую зарплата у них ниже, чем у мужчин на аналогичных позициях. Также 5% опрошенных рассказали, что мужчины не видели в них не деловых партнеров, а только привлекательный объект.

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