Психолог Шестаков объяснил, почему ревновать партнера — это нормально

Ревность в отношениях может быть здоровой и нездоровой Фото: Shutterstock

Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Алексей Шестаков рассказал о проблеме, с которой могут столкнуться возлюбленные. Речь идет о ревности, которая нередко возникает даже, казалось бы, в идеальном союзе.

По словам специалиста, ревность — это абсолютно нормальное явление. Человеку свойственно бояться потерять то, что ему дорого. Однако это чувство может быть как здоровым, и так и нездоровым. Именно вторая категория может стать причиной ссор и распада пары.

— Нездоровые проявления — это постоянный контроль каждого шага партнера, просмотр личных переписок, лишение его собственного пространства. В худшем случае это может превратиться в физическое и психологическое насилие над личностью, — рассказал психолог в интервью ФАН.

Алексей Шестаков отметил, что ревность изводит не только объект подозрения, но и самого «Отелло». Это постоянная тревожность и навязчивые мысли о неверности партнера. Специалист рассказал, что ряд психологов считает: ревность исчезает в длительных, стабильных отношениях.

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