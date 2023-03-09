Многие самарцы не хотели бы иметь в телефоне цифровое удостоверение личности

Самарцы переживают за свою безопасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре немногие хотели бы иметь цифровое удостоверение личности в мобильном телефоне. Подобную новинку можно будет использовать в виде QR-кода.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, цифровое удостоверение хотели бы иметь только 25% опрошенных, остальные выступают против нововведений. Большинство самарцев переживают за свою безопасность. Тех, кто хотел бы получить такую функцию, больше среди жителей моложе 34 лет. Чаще респонденты голосуют за оцифровку полисов ОМС, СНИЛС, ИНН и медкарт.

При этом, каждый третий опрошенный голосует за введение электронных водительских прав, 32% хотели бы оцифрованное свидетельство о рождении.

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