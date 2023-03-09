Женщина на автомобиле Lada Granta врезалась в Renault Logan в Самаре 8 марта

В аварии пострадала 25-летняя пассажирка отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 8 марта, в 21:55 в Промышленном районе Самары 47-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta врезалась в Renault Logan.

— Женщина ехала по ул. Краснодонская в направлении пр. Юных Пионеров. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 113, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там в ходе движения автомобилистка не уступила дорогу Renault Logan, за рулем которого находился 38-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В аварии пострадала 25-летняя пассажирка отечественной легковушки. С места происшествия девушка обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

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