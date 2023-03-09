Грабитель вывал сумку из рук пенсионера в Самарской области

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти у 71-летнего местного жителя на улице украли сумку с деньгами, документами и картой. Вор толкнул пенсионера и выхватил сумку из рук.

— Похитителем оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали на улице возле одного из домов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Тольяттинец признал вину. Как выяснилось, похищенные денежные средства он уже успел потратить на личные нужны, а остальное имущество выкинул в мусоропровод одного из домов.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

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