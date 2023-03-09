Голодных щенков спасли из старого сарая на даче на окраине Самары

Щенков поместили в клетку и на "санях" из линолеума довезли по сугробам до машины ловцов Фото: скриншот с видео

В Самаре спасли двух бездомных собак и четырех щенков, которые жили под сараем на старой даче в Красноглинском районе. Ранее их подкармливал пожилой мужчина, но недавно он умер, и животные остались одни. Об этом рассказали в ветеринарном центре «ФлагманВет».

К специалистам обратилась зооволонтер из поселка Мехзавод. Она рассказала, что ее пожилой сосед недавно умер и оставил после себя семью прикормленных собак. Животные обосновались в старом сарае на даче, расположенной на территории СНТ «Салют-2». Чтобы четырехлапые не погибли от голода и холода, неравнодушные самарцы попросили ловцов забрать их в приют.

Вскоре на место направили группу специалистов. Собаки не спешили идти с людьми на контакт — они оказались очень боязливыми и дикими. Чтобы выманить их из подпольного помещения, пришлось вскрывать полы. Ловцы забрали с дачи взрослых самку и самца, а также четырех щенков. Малышей поместили в клетку, водрузили ее на созданные из куска старого линолеума «сани» и таким образом довезли по сугробам до машины. .

Сейчас собаки находятся в приюте для животных в поселке Козелки. Они все сыты и здоровы. Взрослых стерилизуют и привьют, а щенкам постараются найти хозяев. К слову, волонтеры уже придумали для них имена: Робинзон, Пятница, Пират и Мэри.

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