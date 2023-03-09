В Самаре пройдет книжная ярмарка в галерее «Виктория» 11 и 12 марта

В Самаре пройдет книжная ярмарка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местных жителей приглашают на книжную ярмарку в галерею «Виктория» 11 и 12 марта 2023 года. Горожане смогут ознакомиться с новинками и бестселлерами.

Команда МИФа подготовит более тысячи разных книг по цене от 300 рублей. Среди них – книги по бизнесу, личной эффективности, психологии, искусству, а также подарочные издания, романы и детективы. Помимо этого, на ярмарке представят комиксы и множество развивающей и художественной литературы для детей.

Представители издательства проведут бесплатный детский мастер-класс 11 марта, в 15:00 – «Однажды в сказке. Учимся сочинять истории с детьми и их родителями». Жители областной столицы также смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Победитель получит 3 любые книги МИФа. Подробности указаны на официальной странице галереи «Виктории».

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