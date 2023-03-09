В Самаре затопило проезжую часть на улице Теннисной 9 марта 2023 года

Улица Теннисная ушла под воду. Фото: "Самара №1"

В Самаре из-за перепада температуры и активного таяния снега жители все чаще рассказывают о затопленных участках. На этот раз под воду ушла проезжая часть на улице Теннисной.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, вода полностью покрыла дорогу. О произошедшем рассказали очевидцы 9 марта 2023 года. Местные жители стараются обойти затопленный участок по краю участка, что занимает гораздо больше времени.

Напомним, в ближайшее время специалисты прогнозируют осадки. 10 марта в регионе объявлен желтый уровень опасности, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

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