Сбербанк в 2022 году смог вернуть из-за границы более 6 млрд долларов

Антикризисные финансовые меры дали результат. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Сбербанк в прошлом году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции.

- Продали дочерние банки в Швейцарии, Казахстане, урегулировали проблемную задолженность по компании Fortenova, быстро закрыли наши подразделения на глобальных рынках за рубежом. Свернули операции с финансовыми инструментами на международных рынках, - рассказал он на пресс-конференции.

Программа антикризисных мер банка была также направлена на сокращение операционных расходов и капитальных затрат.