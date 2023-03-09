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НовостиЭкономика9 марта 2023 12:57

Сбербанк в 2022 году смог вернуть из-за границы более 6 млрд долларов

Для этого продали дочерние банки и предприняли ряд других мер
Елена ЧЕЧЕНИНА
Антикризисные финансовые меры дали результат. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Антикризисные финансовые меры дали результат. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

Сбербанк в прошлом году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции.

- Продали дочерние банки в Швейцарии, Казахстане, урегулировали проблемную задолженность по компании Fortenova, быстро закрыли наши подразделения на глобальных рынках за рубежом. Свернули операции с финансовыми инструментами на международных рынках, - рассказал он на пресс-конференции.

Программа антикризисных мер банка была также направлена на сокращение операционных расходов и капитальных затрат.