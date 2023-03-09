Народным голосованием выберут самый стильный весенний образ

Фото: предоставлено ТК «Гудок»
ТК «Гудок» объявил конкурс на лучший весенний лук у себя в социальных сетях, за которым может наблюдать любой житель нашего региона и принимать участие в голосовании.
В период со 2 по 8 марта на конкурс зарегистрировалось более 50 участниц.
Сейчас проходит второй этап конкурса когда участницы самостоятельно подбирают весенний лук на сумму до 40 000 рублей.
Магазины - партнеры конкурса:
Сойка
Cuvee
PERSONA
GIZUA
Milana обувь и аксессуары
Империя сумок
С 11 по 12 марта для участниц организуют профессиональную фотосъемку в выбранном образе, а 14 марта стартует голосование за лучший весенний образ.
Следите за социальными сетями торгового комплекса!
Голосование будет проходить на страницах ТК Гудок в ВКонтакте, Инстаграм*, Телеграм. Голоса с 3 площадок будут суммироваться.
16-17 марта по результатам голосования будет объявлена победительница. Счастливица получит подобранный весенний образ на сумму до 40 000 рублей в подарок (другие вещи на обозначенную сумму выбрать нельзя).
Подробнее - https://vk.com/trk_gudok
*соцсеть, запрещенная в России
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