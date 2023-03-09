Народным голосованием выберут самый стильный весенний образ

Фото: предоставлено ТК «Гудок»

ТК «Гудок» объявил конкурс на лучший весенний лук у себя в социальных сетях, за которым может наблюдать любой житель нашего региона и принимать участие в голосовании.

В период со 2 по 8 марта на конкурс зарегистрировалось более 50 участниц.

Сейчас проходит второй этап конкурса когда участницы самостоятельно подбирают весенний лук на сумму до 40 000 рублей.

Магазины - партнеры конкурса:

Сойка

Cuvee

PERSONA

GIZUA

Milana обувь и аксессуары

Империя сумок

С 11 по 12 марта для участниц организуют профессиональную фотосъемку в выбранном образе, а 14 марта стартует голосование за лучший весенний образ.

Следите за социальными сетями торгового комплекса!

Голосование будет проходить на страницах ТК Гудок в ВКонтакте, Инстаграм*, Телеграм. Голоса с 3 площадок будут суммироваться.

16-17 марта по результатам голосования будет объявлена победительница. Счастливица получит подобранный весенний образ на сумму до 40 000 рублей в подарок (другие вещи на обозначенную сумму выбрать нельзя).

Подробнее - https://vk.com/trk_gudok

*соцсеть, запрещенная в России

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