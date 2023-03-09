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НовостиОбщество9 марта 2023 13:35

В Самаре горожане пожаловались на дыру на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской

Местные жители бояться сломать ноги
Алена ПРОВКИНА
Горожане пожаловались на дефекты. Фото: Елена Сенатова

Горожане пожаловались на дефекты. Фото: Елена Сенатова

В Самаре местные жители рассказали об очередной глубокой яме. Она расположена на тротуаре.

Судя по опубликованным кадрам, на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской образовалась глубокая яма в тротуаре. Пользователи подчеркивают, что это еще не самый плохой участок. На жалобу жителей отреагировал департамент городского хозяйства. Представители ведомства отметили, что работы на участке проведут до октября текущего года.

Ремонт осуществят в рамках финансирования. Напомним, жители также пожаловались на состояние автомобильных дорог на улице XXII Партсъезда.

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