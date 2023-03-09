В Самаре волонтеры поздравили с 8 Марта жен и матерей участников СВО

Волонтеры пожелали женам и матерям бойцов терпения, здоровья, стойкости и силы духа / Фото: Единая Россия

В Самаре волонтеры «Единой России» поздравили с 8 Марта жен и матерей военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Они вручили женщинам цветы и подарки.

Так, поздравления получили активистки женсовета второй гвардейской общевойсковой армии. Большая часть из них — жены военных из поселка Рощинский. Многие женщины примкнули к волонтерским объединениям и оказывают посильную помощь бойцам СВО. Они шьют одежду, вяжут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и вышивают шевроны, а также помогают в сборе гуманитарных грузов. Волонтеры пожелали женам и матерям военнослужащих терпения, здоровья, стойкости и силы духа.

В Ленинском районе Самары с 8 Марта поздравили ветерана труда и мать мобилизованного Александру Гущину. Активисты вручили ей цветы и подарок. Букеты и сладкие презенты также получили представительницы общественного фонда «Звезда и Лира», которые помогают формировать и отправлять в зону СВО гуманитарные грузы.

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