В Самарской области муниципальных служащих обучат нормам общения в соцсетях

Специалистов обучают новой тике. Фото: ЦУР

В Самарской области муниципальных служащих обучат новой этике в социальных сетях. Представителям власти расскажут, как должны работать официальные паблики.

По информации ЦУР, благодаря подобному обучению, управляющие компании и представители власти смогут вести более конструктивный диалог с жителями и быстрее откликаться на их просьбы и жалобы. Специалисты отмечают, что горожане все больше доверяют официальным страницам власти в социальных сетях и направляют заявки и жалобы в систему мониторинга.

Сотрудникам по обратной связи рассказали о необходимости оперативных ответов. Обучение прошли почти 2000 специалистов. Помимо этого, в регионе разработали методику «Решаем вместе», которую разместили на платформе «Госуслуги».

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