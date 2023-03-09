В Самарской области стартовало выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

Выдвижение кандидатов будет проходить в электронной форме на специальном сайте / Фото: Единая Россия

Стартовало выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Подать заявки на участие в процедуре можно будет до 27 апреля 2023 года.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не имеющие иного гражданства, без судимостей и не состоящие в других партиях. Кроме того, они не должны иметь счетов в иностранных банках и прочих активов за границей. Агитационный период для кандидатов стартует сразу после выдвижения и продлится до 21 мая 2023 года. Предварительное электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года.

Напомним, в Единый день голосования (10 сентября 2023 года) в пройдут 78 избирательных кампаний в 54 регионах России. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. В Самарской области в 2023 году предстоит провести выборы губернатора, депутатов дум Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда районов. Среди них: Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы губернии, а также Советский, Октябрьский и Красноглинский районы Самары.

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