В Самаре могут установить памятник Алексею Толстому

Еще один памятник могут посвятить автору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться памятник, посвященный Алексею Толстому. С такой инициативной выступили участники военно-исторического общества.

Памятник писателю предложили установить к 140-летию автора. Ровно 10 лет назад в Самаре появился памятник, посвященный одному из героев сказки Толстого. Пока о местоположении нового возможного памятника неизвестно. Вокруг скульптуры могут установить героев из произведений писателя.

Напомним, к 130-летию писателя возле музея-усадьбы появился Буратино. Такой подарок решили сделать горожанам в честь юбилея писателя.

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