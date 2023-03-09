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НовостиОбщество9 марта 2023 15:54

Самарцы смогут поучаствовать в кадровом проекте «ПолитСтарт»

Проект запустила партия «Единая Россия»
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Активные граждане и волонтеры смогут поучаствовать в проекте

Активные граждане и волонтеры смогут поучаствовать в проекте

В Самарской области кандидаты, официально зарегистрированные в предварительном голосовании партии, смогут поучаствовать в кадровом проекте «ПолитСтарт». Проект запустила партия «Единая Россия».

Активных и ярких граждан, планирующих работать в региональных избирательных штабах, приглашают отправить заявку на официальный сайт. Участники проекта смогут обновить депутатский корпус. Наставниками проекта станут известные политтехнологи и консультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченкой, Алексей Куртов, а также представители руководства партии и депутаты Госдумы.

В Самарской области координатором проекта станет председатель президиума совета первичных отделений, депутат губернской думы Михаил Натальчук. Волонтеры смогут получить первый опыт и попробовать свои силы в предварительном голосовании. Онлайн-обучение планируют начать уже с апреля.

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