В Самарской области на трассе М-5 из-за страшной аварии погибли три человека

Правоохранители работают на месте аварии. Фото: прокуратура региона
В Самарской области вечером в четверг, 9 марта, произошла смертельная авария. Из-за столкновения погибли три человека.
По информации прокуратуры Самарской области, ДТП зафиксировали вечером на 1165 километре, в районе села Новое Ермаково. На участке столкнулись два легковых автомобиля «LADA Granta» и «Hyundai Tucson». От машин осталась только груда металла. На место прибыли правоохранители.
Редакции «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, что в результате столкновения погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Пассажира иномарки госпитализировали. Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд по участку. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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