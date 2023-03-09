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НовостиЭкономика9 марта 2023 17:14

Искусственный интеллект помогает сберегать средства россиян от хищения мошенниками

В 2022 году удалось предотвратить 99,3% таких преступлений
Елена ЧЕЧЕНИНА
Искусственный интеллект теперь защищает сбережения россиян. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Искусственный интеллект теперь защищает сбережения россиян. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Искусственный интеллект помогает решать множество разных задач, среди которых – спасение денежных средств от хищения злоумышленниками. Так, в 2022 году благодаря внедрению технологий ИИ Сберу удалось отразить 490 крупных и тысячи мелких DDos-атак, при этом 173 млрд рублей денежных средств клиентов были спасены от хищения, даже в случаях, когда люди сами переводили деньги преступникам под влиянием социальной инженерии. Всего банку удалось предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии и ухищрения не использовали зоумышленники. Общее количество инцидентов при общем росте в 1,5 раза внедряемых ИТ-изменений снизилось до 6%.

Общий экономический эффект от внедрения банком ИИ-технологий достиг 235 млрд рублей.