В Самарской области пьяный местный житель обматерил и попытался ударить полицейского

Злоумышленник может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил начать оскорблять сотрудника полиции. Мужчина предстанет перед судом.

По информации прокуратуры Самарской области, в январе текущего года пьяный житель Автограда решил высказать недовольство сотруднику полиции. Мужчина обматерил правоохранителя, а после начал угрожать и замахиваться кулаками на представителя власти. Ситуация произошла в публичном месте.

Теперь злоумышленнику предстоит понести уголовную ответственность. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит срок лишения свободы до 5 лет.

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