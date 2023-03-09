В Самарской области пьяный местный житель обматерил и попытался ударить полицейского

Злоумышленник может оказаться в колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил начать оскорблять сотрудника полиции. Мужчина предстанет перед судом.
По информации прокуратуры Самарской области, в январе текущего года пьяный житель Автограда решил высказать недовольство сотруднику полиции. Мужчина обматерил правоохранителя, а после начал угрожать и замахиваться кулаками на представителя власти. Ситуация произошла в публичном месте.
Теперь злоумышленнику предстоит понести уголовную ответственность. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит срок лишения свободы до 5 лет.
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