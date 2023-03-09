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НовостиОбщество9 марта 2023 18:16

В Самаре пенсионеру пришлось «переплывать» затопленную дорогу

Горожане поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Горожане переживают за здоровье пенсионеров. Фото: "Самара ДТП"

Горожане переживают за здоровье пенсионеров. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре из-за перепада температур и непогоды многие улицы затопила талая вода. Одну из дорог в поселке Зубчаниновка приходится «переплывать».

Судя по опубликованным кадрам, жители с трудом добираются до противоположного тротуара. Вся проезжая часть затоплена. Пенсионер, переходивший дорогу, вынужден «погрузиться» по самые щиколотки. В комментариях пользователи переживают за здоровье пожилых людей.

Напомним, из-за талых вод ограничили движение общественного транспорта 9 марта 2023 года. Глубокие лужи парализовали трамвайную линию.

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