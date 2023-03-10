В Самаре молодая девушка получила 524 тысячи за придуманного ребенка

Жительница областной столицы предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жительницы продолжают обманывать правоохранителей и муниципальные учреждения. На этот раз 23-летняя девушка получила 524 тысячи за придуманного ребенка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, жительница Советского района подала заявление в ЗАГС о рождении 4-го ребенка. Сотрудники предупредили девушку об ответственности, в случае указания неверных данных. Подозреваемая все равно преступила закон и сообщила о придуманном ребенке, за которого получала выплаты.

Сотрудники полиции смогли восстановить справедливость. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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