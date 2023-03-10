В Самаре проведение ЕГЭ поддерживают учителя и недавние выпускники

Многие молодые люди поддерживают ЕГЭ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре часть педагогов и молодые люди поддерживают проведение ЕГЭ. Местные жители приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведение единого государственного экзамена одобряет каждый третий учитель и 27% опрошенных самарцев, в возрасте младше 24 лет. Несмотря на это, многие горожане продолжают выступать за отмену ЕГЭ. Лишь 10% респондентов считают, что подобная система – является достойной заменой традиционной формы аттестации.

По мнению самарцев, благодаря ЕГЭ резко снизилась коррупция при поступлении в вузы. Среди родителей положительно относятся к ЕГЭ только 14% опрошенных.

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