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НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:24

В Самаре полицейские задержали неадекватного мужчину, который прятал наркотики в кармане

Задержанный подозревается в незаконном обороте наркотиков
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали неадекватного подозреваемого

Правоохранители задержали неадекватного подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Нарушитель вел себя неадекватно и громко кричал на других жителей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на одной из улиц СНТ «Кряжский массив» дорожные полицейские обратили внимание на 56-летнего неадекватного мужчину. Правоохранители задержали подозреваемого в момент, когда тот пытался поругаться с прохожими. Оказалось, в кармане мужчины находились запрещенные вещества.

В ходе опроса задержанный признался, что купил наркотики через интернет для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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