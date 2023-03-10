В Самаре реставрацию «Дома со слонами» планируют завершить в 2023 году

Реставрацию завершат в 2024 году. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре стало известно, когда планируют завершить восстановление легендарного «Дома со слонами». Специалисты занимаются реставрацией Дома купца Головкина на берегу Волги.

Судя по опубликованным данным депутата госдумы Александра Хинштейна, в начале работ строители выяснили, что блоки, на которых стоит здание, пришли в негодность. Подрядчику удалось создать новые блоки, которые полностью воспроизводят оригинальную технологию. Помимо этого, на территории планируют оборудовать фотозону и лестницу, ведущую прямо к Волге.

Работы, связанные с реставрацией, завершат в 2024 году, а благоустройство – в 2025. Здание будет открыто всего несколько дней в неделе, так как на участке планируют открыть Школу для молодых архитекторов.

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