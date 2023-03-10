В Самаре соцработница лишилась 2,3 млн рублей из-за мошенника

Соцработница лишалась сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают придумывать схемы, чтобы обмануть местных жителей. Социальная работница лишилась крупной суммы из-за афериста.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 53-летней женщине позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на бирже. Потерпевшую попросили перечислить около 2,3 миллионов рублей, чтобы получить детальную инструкцию к «заработку». После перевода трейдер перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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