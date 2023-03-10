Конкурс «Мисс Уймись 2023» провели в женской колонии в Самаре в честь 8 Марта

Лучшим из лучших вручили дипломы, подарки и сладкие призы / Фото: УФСИН по Самарской области

В Самаре устроили необычное мероприятие в честь Международного женского дня. В колонии № 15 среди осужденных женщин провели юмористический конкурс «Мисс Уймись 2023». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

Участницам необходимо было продемонстрировать чувство юмора и свои таланты в трех номинациях. Первый этап — представление, где дамы перевоплощались в различных героев. К примеру, на сцене в ИК-15 можно было увидеть актрису Уму Турман, певицу Глюкозу и эстрадного артиста Бориса Моисеева.

Второй этап — конкурс «В зоне талантов», где участницы показывали свои навыки в пении, танцах и актерстве. Третий — конкурс двойников «Точь-в-точь», где нужно было пародировать звезд эстрады. Лучших из лучших определяло специальное жюри. Победительниц наградили дипломами, подарками и сладкими призами. Кроме того, всем участницам в честь 8 Марта подарили цветы.

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