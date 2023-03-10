Православные Самары отметят первую Родительскую неделю 11 марта 2023 года

Главное в этот день - молитва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у православных граждан подходит к концу первая Родительская субботу Великого поста. Местным жителям рассказали о правилах и запретах.

Пост продлится до самой Пасхи. В этот период отметят три Родительские субботы, одна из которых пройдет 11 марта. Накануне верующие проводят поминальные службы и поминают усопших, за которых приносят постную пищу (крупу, растительное масло, хлеб и многое другое).

В этот день православным рекомендуют посетить кладбище и навести порядок на могиле усопшего. Еду и алкоголь брать запрещено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал