Ледоколы пустят в зоне строительства Климовского моста в Самарской области в марте 2023

Скоро Волгу в районе строительства мостового перехода начнут освобождать ото льда / Фото: vk.com/mintrans63

В ближайшее время в Самарской области начнут колоть лед в зоне строительства Климовского моста. Ледоколы запустят в районе правого берега Волги на участке между затонами сел Климовка и Актуши, а также в затоне села Актуши. В связи с этим местных жителей призывают быть осторожнее и не выходить на реку.

- Уважаемые жители сел Климовка, Актуши, Ягодное, Подстепки, поселка Приморский, а также близлежащих населенных пунктов и СНТ, обращаем ваше внимание на предстоящую эвакуацию флота перед весенним ледоходом. Она будет проводиться из района строительства моста в акваторию затонов сел Климовка и Актуши, - обратились к жителям Тольятти и Шигонского района представители Минтранса Самарской области.

Поскольку в том районе скоро пустят ледоколы, жителей просят воздержаться от выхода на лед как со стороны левого, так и со стороны правого берега Волги. Речь идет об участках около строительства моста, между затонами сел Климовка и Актуши и в самих затонах.

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