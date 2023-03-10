Легковушка на путях парализовала движение трамваев у Дома печати в Самаре 10 марта 2023

Автомобиль забуксовал на обледеневшей дороге и застрял на трамвайных путях Фото: СОЦСЕТИ

Утром в пятницу, 10 марта 2023 года, жители Самары столкнулись с очередной транспортной проблемой. В районе Дома печати встало движение трамваев. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Насколько известно, не повезло пассажирам трамвая № 13. Все из-за автомобиля «Лада Веста», который застрял на путях. Машина забуксовала на образовавшемся после дождя льду. Сначала окружающие понаблюдали, как водитель пытается самостоятельно решить проблему. Однако у него ничего не вышло. Тогда на помощь ему пришли несколько мужчин. Совместными усилиями они вытолкали легковушку с рельсов.

Трамваи стояли в районе Дома печати около получаса. В 8:53 в департаменте транспорта Самары сообщили, что движение на этом участке возобновлено.

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