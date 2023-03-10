Россияне 8 Марта потратили на конфеты и шоколад на четверть больше обычного

Траты россиян к 8 марта изменились. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Интересной статистикой трат россиян на 8 марта поделился аналитический сервис Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ). В торговых точках, обслуживаемых этим сервисом, 8 Марта было куплено 375 тысяч букетов – на 28% меньше, чем в этот день год назад. Количество чеков снизилось на 20%. При этом средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

Траты на шоколад и конфеты в праздничный день выросли на 23% год к году, хотя количество покупок сохранилось на уровне прошлого года. Это объясняется ростом среднего чека на четверть к прошлому году – до 218 рублей.

- К 8 Марта стоимость цветов и сладостей традиционно возрастает. Однако в абсолютном выражении средняя сумма для классического подарка – букета цветов и упаковки конфет или шоколада – остается невысокой, несмотря на увеличение цен: покупатели выбирают небольшие букетики тюльпанов и подарочные коробки по спецпредложениям от магазинов. В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно, – комментирует старший аналитик Первого ОФД Татьяна Гребенкина.

В число самых популярных подарков к 8 Марта вошли цветы (72%), подарки для красоты – косметика, парфюмерия и украшения (61%), а также сладости и вкусные презенты (41%).