В Самарской области усилят контроль на дорогах в выходные дни

В регионе пройдут масштабные рейды в выходные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции усилят контроль на дорогах. В регионе пройдут масштабные направленные рейды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в ближайшие выходные инспекторы традиционно выйдут на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделят водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство.

Правоохранители напоминают, что пьяным водителям за первое нарушение грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении автолюбителю может грозить уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал